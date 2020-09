155 Tonnen wiegt das Kesselteil, das am Montag in das Kraftwerk der Papierfabrik Palm in Wörth gehoben wurde. Das Besondere: Teil der Anlage ist eine Erdgas-Turbine, die auch ein Gasgemisch mit 50 Prozent Wasserstoff-Anteil verbrennen kann. Die Turbine liefert 62 Megawatt Strom. Zur Kraftwerksanlage gehören außerdem zwei Kessel und eine Dampfturbine, die Reststoffe aus der Altpapiersortierung verwerten. Insgesamt wird die Anlage nach der Erneuerung (Kosten: 100 Millionen Euro) ab dem 3. Quartal 2021 86 Megawatt liefern – mehr, als das Werk verbraucht. Deshalb ist das Kraftwerk Teil der öffentlichen Stromversorgung. Denn die neue Turbine kann sehr schnell hoch und wieder herunter gefahren werden. Das erlaubt den Betreibern des Stromnetzes, auf die wegen der Windkraft stärker werdenden Schwankungen bei der Stromerzeugung zu reagieren: Ist zu wenig Strom im Netz, kann der Netzbetreiber im Extremfall sogar entscheiden, dass die Papierfabrik ihre Produktion einstellen muss und der ganze Strom ins Netz fließt. Ist das Stromangebot hingen zu groß, kann Palm die Turbine abstellen und bekommt manchmal sogar noch Geld dafür, wenn sie Strom aus dem Netz zieht. Im Normalbetrieb erzeugt das Betriebskraftwerk genug Strom, um auch noch die Stadt Wörth und die Nachbargemeinden zu versorgen.

