Keine Kontrolle über das Auto hatte eine 20-jährige Fahranfängerin am frühen Sonntagmorgen, die mit Wucht gegen einen Gartenzaun fuhr. Nach Polizeiangaben wollte die 20-Jährige gegen 3.15 Uhr rückwärts durch die Waldstraße in Rülzheim mit ihrem PKW fahren und stieß mit Wucht gegen den Gartenzaun eines Wohnanwesens. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei der jungen Frau deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe bei der PI Wörth entnommen und der PKW Schlüssel auf Wunsch der Autofahrerin dem Vater übergeben. Der Führerschein wurde sichergestellt und mit der Erstakte der Staatsanwaltschaft vorgelegt