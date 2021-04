Ein Mann Mitte 40, der früher in Germersheim gelebt hat, muss sich seit Montag vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Landau wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen verantworten. Er soll sich zwischen 2004 und 2010 in sieben Fällen an seiner damals minderjährigen Stieftochter vergangen haben.

Noch vor Verhandlungsbeginn gab es eine den Zeitläuften geschuldete Verzögerung: Ein Schöffe erschien mit einem Attest, das belegt, dass er keine Maske tragen könne. Deswegen schickte die Kammer den Mann umgehend zum Schnelltest in der Festhalle, von der er nach kurzer Zeit mit einem negativen Testergebnis zurückkam.

Die Anklageschrift listet sieben Fälle auf, die sich zeitlich nicht genau festlegen lassen. Bei Beginn der Übergriffe soll das Kind damals zehn Jahre alt gewesen sein. Der Angeklagte soll sie jeweils unstatthaft berührt haben, mit wechselnder Intensität. Darüber hinaus soll er gedroht haben, das Kind als auch seine Mutter umbringen zu wollen, wenn sie irgend jemanden von den Vorfällen erzählen würde.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe und will zur Sache derzeit keine Angaben machen, sondern nur zu seiner Person. Seine erste Frau brachte bei der Eheschließung 2003 eine Tochter mit in die Ehe, ein gemeinsamer Sohn wurde kurz zuvor geboren. Nach Angaben des Angeklagten habe es Beginn an Spannungen in der Ehe gegeben und oft Streit. Es kam etwa 2009 oder 2010 zur Trennung, die Kinder blieben bei der Mutter. Er lebe jetzt seit knapp zehn Jahren in einem anderen Bundesland, habe mit seiner neuen Lebensgefährtin einen Sohn, der zweite sei unterwegs. Er habe eine gute Arbeit bei einem großen Unternehmen gefunden, diese aber verloren, als der Arbeitgeber von dem bevorstehenden Prozess erfahren habe. Seit einigen Wochen habe er aber eine neue Beschäftigung angefangen. Er konsumiere keinerlei Drogen und nur in Maßen Alkohol, sei bisher auch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das bewies auch der Auszug aus dem Zentralregister.

Aussage der verstorbenen Urgroßmutter verlesen

Vom Gericht verlesen wurde die Angaben der bereits verstorbenen Urgroßmutter des jungen Mädchens. Zu den Problemen, die die Pandemie so mitbringt, gehört auch der Umstand, dass es Verzögerungen bei der Prozessterminierung gibt, deswegen konnte das Verfahren erst gestern beginnen, obwohl bereits 2018 Anzeige erstattet worden war. Die alte Dame hatte damals bei der Polizei angegeben, dass ihre Urenkelin früher sehr oft bei ihr und ihrem Mann gewesen sei. Sie habe häufig das Gefühl gehabt, dass das Kind nicht gerne zu seiner Familie zurückgegangen sei. Bei einem Weihnachtsfest habe das Mädchen sich zu Boden geworfen und gerufen, es würde nun alles sagen, was passiert sei. Damals habe sie aber nichts gesagt, erst Monate später auf ihr Drängen hin von sexuellen Übergriffen berichtet. Der Stiefvater hätte immer wieder gedroht, dass er sie und ihre Mutter umbringen würde, wenn sie von den Übergriffen berichten würde. Sie habe ihr geraten, die Polizei einzuschalten.

Die Mutter der jungen Frau berichtete dem Gericht von einer Familie, in der es viel Streit und Spannungen gab. nach der Geburt des Sohnes habe sie sich von der Situation überfordert gefühlt und häufig zu Amphetaminen gegriffen. Anders als ihr Ex-Mann erklärt hatte, habe er sehr wohl auch gelegentlich zu diesen Aufputschmitteln gegriffen und auch häufiger zur Haschpfeife. Von den Übergriffen auf die Tochter habe sie selbst nichts bemerkt, das Mädchen habe erst sehr spät Andeutungen gemacht, mit denen sie ihren Ex-Mann konfrontiert habe. Der stritt die Vorwürfe vehement ab. Es habe mit ihm häufig Streit gegeben, er sei aggressiv und beleidigend gewesen. Endgültig getrennt habe sie sich von ihm, als er während einer Auseinandersetzung einmal den kleinen Sohn aus dem Fenster gehalten und gedroht habe, ihn fallen zu lassen. Die Verhandlung wird fortgesetzt.