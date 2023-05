Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Kinder hat ein 29-Jähriger während seiner Tätigkeit in einer Kindertagesstätte in Kandel sexuell missbraucht. Ermittlungen ergaben, dass er zuvor in einer Kita in Wörth übergriffig geworden war. Damals habe man sofort gehandelt, sagt nun sein ehemaliger Arbeitgeber. Brisant: Das Landesjugendamt wurde schon 2016 über die Vorwürfe gegen den Mann informiert.

Die erste Annäherung waren stets „Krabbelspiele“ unter der Kleidung. Doch so vermeintlich unschuldig blieb es nicht. Wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in 15 Fällen hat die Strafkammer des Landgerichts Landau Anfang Juni einen 29-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.