Der Tod des geständigen Pfarrers bremst nicht die Aufarbeitung des Missbrauchs.

Der Fall Willem hat bewegt. Mit Entsetzen, Wut, Trauer, Fassungslosigkeit und tiefer Enttäuschung haben die Menschen in Germersheim und Sondernheim reagiert, als bekannt wurde, dass ihr früherer Pfarrer Jugendliche sexuell missbraucht hat. Er war beliebt, genoss Vertrauen und Loyalität und war ein gern gesehener Gast in vielen Familien. Es gab sogar eine Protestbewegung, als er Sondernheim verlassen wollte.

Es gab aber auch die andere Seite von Wolfgang Willem: Der Pfarrer hat sich jungen Schutzbefohlenen sexuell genähert. Es sind keine haltlosen Beschuldigungen, der Priester hat den Missbrauch zugegeben. Dass auf Hinweise aus der Gemeinde nicht viel früher reagiert wurde, passt ins Bild des Verharmlosens und Vertuschens der damaligen Kirchenobrigkeit, das Missbrauchsstudien aus mehreren Bistümern vermitteln.

Die Taten liegen lange zurück, doch die Aufarbeitung hat erst begonnen. Der Tod des Pfarrers zieht darunter keinen Schlussstrich. Für Betroffene oder Mitwisser, die bislang geschwiegen haben, kann er eine Zäsur sein, über Erlebtes erstmals zu sprechen.