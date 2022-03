Morgen, Samstag, 5. März, nimmt die Mineraloelraffinerie

Oberrhein in Karlsruhe eine neue Sirenenanlage in Betrieb. Von 12 bis 13 Uhr wird insgesamt achtmal Alarm von je einminütiger Dauer mit wechselnden Tonfolgen ausgelöst. Auf dem Werksgelände findet an jedem ersten Samstag im Monat ein Probealarm statt, wie das Unternehmen mitteilt. Allerdings ertönt der Alarm normalerweise nur einmal. Das mehrmalige Auslösen des Sirenenalarms jetzt am Samstag ist einmalig notwendig, um die technisch einwandfreie Funktion sicherzustellen. Die Werkssirenen alarmieren das Raffineriepersonal im Falle einer Betriebsstörung.