HAGENBACH. Auf der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Hagenbach von Bündnis 90/Die Grünen wurde in einer virtuellen Mitgliederversammlung Miriam Kühnel als Vorsitzende gewählt. Der Ortsverband Hagenbach wird erstmals von einer Frau geführt.

Die Architektin aus Berg ist auch Mitglied im Ortsgemeinderat ihrer Heimatgemeinde sowie seit wenigen Monaten auch im Verbandsgemeinderat in Hagenbach. Sie tritt die Nachfolge von Sebastian Swieton an, der sein Amt zur Verfügung stellte.

Neu im Vorstand ist Dr. Peter Mendel. Der praktizierende Arzt tritt die Nachfolge als Schatzmeister von Rocio Gordillo Casado an. Ebenfalls ohne Gegenstimmen wurde Karl-Dieter Rothhaas als Schriftführer in seinem Amt bestätigt. Er ist als 3. Beigeordneter Mitglied im Verbandsgemeinderat und gehört dem Kreistag Germersheim an.

Wichtigstes Ziel des neuen Vorstandes ist es, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für eine Zusammenarbeit mit den Grünen zu gewinnen. „Mit 11 Mitgliedern ist es bei jeder Wahl schwer, die Listen mit Kandidatinnen und Kandidaten zu füllen, auch wenn die „hinteren Plätze“ zumeist mit Nichtmitgliedern aufgefüllt werden. Dennoch sollte es mittelfristig möglich sein, bis zu den nächsten Kommunalwahlen Listen für den Stadtrat in Hagenbach und die Ortsgemeinde Neuburg aufzustellen“, so Karl-Dieter Rothhaas. „Nicht jeder, der die Grünen wählt, ist auch bereit, sich politisch zu engagieren. Dabei sieht man gerade an der Arbeit im Ortsgemeinderat Berg, wie wichtig eine ökologische Stimme im Parlament ist“, ergänzt Kühnel.

Info

Die Termine werden im Amtsblatt und auf der Homepage unter https://gruene-ger.de/ueber-uns/hagenbach/ veröffentlicht.