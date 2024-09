Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat in Mainz berufsbezogene Ehrentitel an 17 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer verliehen. Einer davon ist der Kandeler Notar Christian Pohl. Nach Mitteilung der Staatskanzlei wurde er 2009 in den Vorstand der Notarkammer Pfalz gewählt, dem er bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im Jahr 2017 ununterbrochen angehörte. 2021 wurde er erneut in den Vorstand der Kammer gewählt. Seit 2014 vertritt er diese ferner im Ausschuss für Versicherungsangelegenheiten der Bundesnotarkammer sowie bei der Fondsversammlung des Notarversicherungsfonds in Köln. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Notar ist dem promovierten Notar Pohl die Förderung des juristischen Nachwuchses ein besonderes Anliegen.

Laut Pressemitteilung werden alle zwei Jahre verdiente Persönlichkeiten im Land zu Justiz-, Ökonomie- und Sanitätsrätinnen und -räten ernannt. Die Ehrung soll die besondere Anerkennung für eine erfolgreiche Berufstätigkeit sowie für mehrjähriges ehrenamtliches Engagement zur Förderung des Berufsstandes ausdrücken. Laut Schweitzer sind 42 Prozent der 1,5 Millionen Menschen im Land ehrenamtlich engagiert.