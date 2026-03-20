Kandel ist als eine von zehn Kommunen in Rheinland-Pfalz für die Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks 2026 ausgewählt wurden – Motto: „Gut zu Fuß in meiner Stadt“.

Das hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz bekannt gegeben. Die Teilnahmeurkunde ist von Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP) in Mainz überreicht worden.

Ziel des Programms ist es, die Bedingungen für Fußgänger zu analysieren und gemeinsam mit Bürgern, Politik und Verwaltung Projekte für sicherere, attraktivere und barrierearme Wege zu entwickeln. In einem Auftaktworkshop werden zunächst Begehungsrouten und thematische Schwerpunkte festgelegt, gefolgt von zwei gemeinsamen Begehungen und einem Abschlussworkshop, in dem konkrete Maßnahmen besprochen werden.

„Zwischen Blatt und Stadt“ stellt Weichen

Stadtbürgermeister Michael Gaudier (CDU) zeigte sich erfreut über die Auswahl Kandels: „Von einer kleinen Kommune wie Kandel wird besonders erwartet, dass Wege kurz, sicher und gut zu Fuß machbar sind.“ Mit dem geplanten Projekt ,Zwischen Blatt und Stadt – Sichtbarkeit der Wegebeziehungen stärken’ seien dafür klare Weichen gestellt. Die Stadt setzte sich mit ihrer Bewerbung für den Fußverkehrs-Check gegen 28 weitere Kommunen durch.

Die fachliche Begleitung des Projekts übernehmen die Planungsbüros Sweco GmbH und VIA eG, finanziert durch das Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz. Die Fußverkehrs-Checks in Kandel sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Termine für die Bürgerbeteiligung werden bekannt gegeben.