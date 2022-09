Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann informierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates über den aktuellen Sachstand zum Thema „Minispielfeld in der Schelmenwaldstraße“. In seiner Sitzung am 19. Mai hat der Rat beschlossen, dass nächstes Jahr nicht abgebaut wird. Dieser mehrheitliche Beschluss hat Bestand. Nach den ausführlichen Informationen durch die Ortschefin hatten die Ratsmitglieder keinen Diskussions- oder neuen Abstimmungsbedarf, damit bleibt der Status quo erhalten. Karl Dieter Wünstel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, ergänzte lediglich, dass es entgegen anders lautenden Gerüchten „keine Aktivitäten dahingehend gibt“, dass der Vertrag mit dem DFB (er sponserte den Bau des Minispielfeldes bei der Grundschule) verlängert werden soll.