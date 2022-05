Das DFB-Minispielfeld in der Schelmenwaldstraße wird nicht nach dem Ablauf der vertraglich vereinbarten Mindestnutzungsdauer im nächsten Jahr abgebaut. Dies entschied der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag bei nur einer Gegenstimme. In einem zweiten Beschluss zu diesem erneut intensiv diskutierten Thema stimmte das Ratsgremium, erneut mit einer Gegenstimme, dafür, dass das Spielfeld nahe der Grundschule nach Ablauf der Vertragslaufzeit erhalten bleiben soll. Alle Fraktionen im Gemeinderat sind sich bewusst, dass es massive Gegner des Spielfeldes gibt, die sich am Lärm stören, den Kinder dort beim Spielen verursachen. Sie klagen sogar gerichtlich. Obwohl es ein „Hausordnung“ für den kleinen, umzäunten Fußballplatz gibt, halten sich Kinder und Jugendliche nicht immer daran. Sie spielen außerhalb der erlaubten Zeiten oder sind in den Ohren der Anwohner zu laut. Es gibt auf der anderen Seite viele Anwohner, die das Spielfeld und der Kinderlärm nicht stört, die die Vorwürfe der Gegner für deutlich überzogen ansehen. Die Spielfläche für Kinder, auch für Grundschüler, soll deshalb nach dem Ende der Vertragsdauer von 15 Jahren, das ist im nächsten Jahr, bestehen bleiben, wünschen sich die Befürworter unter den Nachbarn.