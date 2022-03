Die Wohn-Pflege-Gemeinschaft am Neuburger Dorfplatz wird größer. Der Bürgerverein, der seit 2018 die Wohn-Pflege-Gemeinschaft betreibt, bietet zusätzlich eine Mini-WG für zwei Personen an. In dem 2017 neu erreichteten Gebäude befindet sich im Erdgeschoss, die Wohn-Pflege-Gemeinschaft für zwölf Personen, die voll belegt ist. Im Obergeschoss sind etwa 100 Quadratmeter große Wohnungen. „Einer der Kapitalanleger ist ausgezogen und hat uns angeboten, die Wohnung zu vermieten“, erläutert Arnika Eck, Vorsitzende des Bürgervereins. Die Wohnung ist möbliert, hat zwei Schlafzimmer, einen offenen Küchen-/Wohnbereich sowei Bad und Balkon. Das Haus hat einen Aufzug und ist komplett barrierfrei. Das Angebot richte sich an Seniorinnen und Senioren, die noch relativ fit sind, aber dennoch etwa Unterstützung im Alltag benötigten. „Wir haben ja alle Betreuungsmöglichkeiten im Haus“, so Eck. Der Mini-WG können bis zu drei Mahlzeiten pro Tag und die Reinigung der Wohnung angeboten werden. Außerdem könnten die tägliche, geselligen Veranstaltungen in der Wohn-Pflege-Gemeinschaft besucht werden.

Info

Wer sich für die Wohnung interessiert, kann sich bei Arnika Eck unter Telefon 07273 8084199 (Büro) oder 0157 86798143 oder per E-Mail an arnika.eck@buergerverein-neuburg.de melden