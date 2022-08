Eine „Alters-WG“ unter Freunden ist ein recht beliebtes Denkmodell, das gemeinsame Leben im Alter gesellig und in gegenseitiger Hilfe gestalten zu können. Aber auch Unbekannte können zusammenleben.

„Ich fühle mich hier in Neuburg sehr wohl“, urteilt Marie Luise Molinari über ihre Entscheidung vor einigen Wochen von Hagenbach nach Neuburg in ihre barrierefreie Mini-Wohngemeinschaft umgezogen zu sein. Noch ist sie fit und selbstständig, doch sollte zukünftig Unterstützung im Alltag gebraucht werden, so kann sie je nach Bedarf einzelne Hilfsangebote „bestellen“.

Möglich ist dies, da die Wohnung direkt in der Etage über der Neuburger Wohn-Pflegegemeinschaft „Am Dorfplatz“ gelegen ist. Die neuen Mieterinnen konnten eigene lieb gewordene Möbel mitbringen; und beide Frauen verstehen sich gut. „Es harmoniert, die Chemie muss stimmen“, stellt Arnika Eck zufrieden fest, die diese Vermietung über den Neuburger Bürgerverein möglich machte. Es war nicht ganz einfach aus vielen Bewerbungen für das „Wohnmodell“ die beiden geeignetsten Mieter zu finden.

Hilfen im Alter

Dabei ist eine „Alters-WG“ unter Freunden ein recht beliebtes Denkmodell, das gemeinsame Leben im Alter gesellig und in gegenseitiger Hilfe und oft auch kostengünstiger gestalten zu können. „Die Freundschaft ist sicher eine wichtige Basis für das Zusammenwohnen“, bestätigt Arnika Eck. Doch es genüge nicht, oft scheitere es dann an vielen alltäglichen Kleinigkeiten, was sich spätestens dann zeige, wenn man die notwendigen Hilfestellungen im Alter detailliert betrachte.

Deshalb ist dies ein echter Vorteil der Neuburger Mini-WG, da die Mieterinnen alle Leistungen erhalten können, die auch in der Wohn-Pflege-Gemeinschaft angeboten werden. So ist es möglich, täglich auf Wunsch an drei Mahlzeiten teilzunehmen, die in dem großzügigen Koch-Essbereich täglich frisch zubereitet werden. Über den zugeordneten „Pflegedienst Neuburg UG“ gibt es bei Bedarf eine breite Angebotspalette, die von Grund- und Behandlungspflege, über Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige bis hin zur hauswirtschaftlichen Unterstützung wie Waschen und Putzen reicht.

Bürgerverein organisiert

Nicht genug der Vorteile, im Haus findet sich ein Friseur, und bei Bedarf Fußpflege; außerdem gibt es Fahrdienste zu Ärzten, sowie eine Einkaufsfahrt pro Woche mit dem Kleinbus des Bürgervereins. Weil ältere Menschen nicht vereinsamen dürfen, werden nachmittags einfallsreiche gesellige Veranstaltungen von Kaffeeklatsch über Spaziergänge, Musik und Gesang, Ausflüge und Vorträge organisiert. Alles liegt in Händen des Neuburger Bürgervereins, dieser ist sowohl Initiator und Organisator der Wohn-Pflegegemeinschaft mit 12 Plätzen für Bewohner mit individuellem Unterstützungs- Betreuungs- und Pflegebedarf. Der Verein gehört zu den Gesellschaftern des Pflegedienstes, er hat die neue Wohnung gemietet und er organisiert die Freizeitaktivitäten. Damit haben die Menschen immer nur einen Ansprechpartner, was das Leben im Alter vereinfacht.

All diese Aspekte zeigen, dass es für alle Beteiligten prima ist, dass neben der Wohn-Pflegegemeinschaft nun auch eine Mini-WG vermietet werden kann. Für die Wohn-Pflegegemeinschaft gilt außerdem die Besonderheit, dass Angehörige eine bestimmte Anzahl Wochenstunden mithelfen. „Das mindert nicht nur die Kosten, unsere Senioren freuen sich auch, ihre Kinder zu sehen, ja sie sind regelrecht stolz, wenn diese hier mit anpacken“, weiß Arnika Eck zu berichten. Die Bewohner freuen sich immer über Besuch, sie sind gerne hier „auch das Essen schmeckt, heute gibt’s ’Grumbeerdotscher’ mit Apfelmus“, was die kleine Duftwolke aus der Küche bereits erahnen lässt. Aus vielen Anfragen weiß die Organisatorin, dass das Neuburger Modell immer wieder von interessierten Gemeindevertretern besucht wird, die gerne eine ähnliche Einrichtung in ihren Dörfern etablieren möchten.