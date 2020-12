Der „Mini-Markt“, an den sich manche älteren Germersheimer noch erinnern werden, öffnete vor Anfang Dezember 1971 seine Pforten in der Sandstraße, wo man die Räume des ehemaligen „Central-Kinos“ umgebaut und renoviert hatte. Wie damals berichtet wurde, konnten auf 213 Quadratmeter Verkaufsfläche 1000 Artikel „in optimaler Qualität zu scharf kalkulierten Preisen“ angeboten werden. Nach den Vorstellungen der damaligen Betreiber sollte der „Mini-Markt“ in der Nische zwischen „Diskountladen und Supermarkt“ angesiedelt sein.