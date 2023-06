Ungewohnte Klänge dringen mittwochabends aus dem Mundosaal: Jetzt ist es das „Lied des Volkes“ aus dem Musical „Les Miserables“, davor waren es ein Titel von Marius Müller-Westernhagen und einer von den Toten Hosen, alle gesungen vom Männer- und Frauenchor Minfeld. Die rund dreißig Sängerinnen und Sänger sind mit Begeisterung dabei. Am meisten aber scheinen die Proben Chorleiter Rainer Diehl Spaß zu machen.

Diehl hat im September 2022 die Chorleitung übernommen und zieht mit seiner Freude alle mit: die Bässe, den Alt, den Sopran und die Tenöre. Aus vormals drei Chorgruppen wurden eine und es galt, die Sängerinnen und Sänger zusammenzuführen und zu motivieren. Eine Aufgabe, der sich der 59-jährige Musikdirektor gerne stellte und mit viel Verve umsetzte.

Rainer Diehl wurde in Speyer geboren und von seinem Vater schon als Kind an Chormusik herangeführt. Mit nur sechs Jahren begann er, Klavier zu spielen. Er absolvierte verschiedene Gesangsausbildungen und -Kurse, bis er mit 14 Jahren seine eigentliche Liebe lebte: die Rockmusik, die er mit der eigens dafür gegründeten Schulband in der Realschule Schifferstadt als Pianist und Keyboarder präsentierte. Schon zwei Jahre später wurde er mit dieser Schulband erster Preisträger bei „Jugend musiziert“, und erreichte bei einem weiteren Musikwettbewerb den zweiten Preis mit einem Richard-Clayderman-Potpourri. 1990 machte er seinen Abschluss als Pianist und besuchte nach mehreren Jahren als

Chorsänger beim Pfälzischen Sängerbund ein Chorleiterseminar, das er 1991 erfolgreich abschloss.

Seither leitet er verschiedene Chöre im Chorverband Pfalz, während er zusätzlich an der Musikhochschule in Trossingen den Titel zum staatlich geprüften Chorleiter erwarb. Durch seine Initiative wurden vier weitere Chöre gegründet, zuletzt der Deutsch-Rock-Chor der Liedertafel Dudenhofen im Mai 2016. Doch der Pfälzer, der eigentlich als Fachlehrer für Metalltechnik und Musik arbeitet, tritt auch auf Kleinkunstbühnen in pfälzischer Sprache mit viel Witz und Humor auf. Insbesondere seine Parodien auf Herbert Grönemeyer oder Udo Lindenberg „uff pfälzisch“ kommen beim Publikum gut an. Für diese Vielseitigkeit und seine musikalischen Erfolge wurde Rainer Diehl im November 2004 vom Fachverband Deutscher-Berufs-Chorleiter der Titel des Musikdirektors verliehen. 2016 feierte er sein 25-jähriges Jubiläum als Chorleiter.

Chorleiter Rainer Diehl hat noch viele weitere Pläne. Da ist von großen Konzerten mit Klavier-, Klarinetten- und Geigenbegleitung die Rede, zudem von einem Treffen aller Pfälzer Chöre für ein gemeinsames Westernhagen-Konzertevent. So, wie der Männer- und Frauenchor Minfeld ihren neuen Chorleiter inzwischen kennengelernt hat, werden diese Konzerte mit Sicherheit auch stattfinden. Die Sängerinnen und Sänger üben schon: eifrig, laut – und voller Lebensfreude. Ganz so, wie Chorgesang auch sein sollte.