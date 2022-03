Ein Millionenschaden entstand in der Nacht auf Montag bei einem Brand im Weingut Bitzel in der Windener Hauptstraße. Das Rückgebäude brannte vollständig ab. Darin war unter anderem eine Weinstube untergebracht. Die hatte der Winzer Peter Bitzel am Sonntagabend gegen 22 Uhr noch regulär geschlossen und ging zu Bett. Gegen 23.30 Uhr riefen Nachbarn an, weil die Flammen aus dem Gebäude schlugen. Rund 100 Feuerwehrleuten gelang es, die angrenzenden Gebäude vor dem Feuer zu schützen. Verletzt wurde niemand. Zur Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt.