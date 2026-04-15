Die Verwaltung packt selbst mit an und spart Geld. Jugendliche verdienen sich ein paar Euro dazu. Ein guter Ansatz.

Der Landkreis muss an allen Ecken und Kanten sparen. Die letzten beiden Haushalte waren desaströs. Es geht um viele Millionen, die in der Kasse fehlen. Den meisten Kommunen geht es ähnlich. Oft sitzen die Volksvertreter resignierend in den Gremien, wenn die Frage aufkommt, wo so viel Geld gespart werden kann oder wenn sie über Kosten entscheiden müssen, die dem normalen Bürger unnachvollziehbar hoch erscheinen.

Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Beim Kreis sind das 100.000 Euro Mehreinnahmen durch die Erhöhung von Gebühren, die nicht Jedermann betreffen. 450.000 Euro werden gespart, weil die Schwimminitiative eingedampft wurde. Nun sollen 250.000 Euro mitunter durch Eigenleistung bei der Schulbuchleihe gespart werden.

Zwar wird die Arbeitszeit der Verwaltungsmitarbeiter, die statt einem teuren Dienstleister die Buchpakete schnüren, in der Rechnung nicht aufgeführt. Ein pragmatischer und im besten Wortsinn hemdsärmeliger Ansatz, Kosten zu sparen, ist das aber in jeden Fall. Obendrauf können sich junge Leute in den Ferien ein paar Euro als Hilfskräfte beim Verteilen der Bücher dazu verdienen.

Neu gedacht wurde die Schulbuchausleihe aber auch, weil sich kein Dienstleister mehr fand, der die Rücknahme, Paketierung und Ausgabe übernehmen wollte. Letztlich hat der Kreis aus der Not eine Tugend gemacht.