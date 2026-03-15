Schon seit Jahren wird über einen Kita-Neubau in Neuburg diskutiert. Nun wurde eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Welche Fragen offen bleiben.

Groß war das Interesse an der Sitzung des Ortsgemeinderates am Mittwochabend in der Turnhalle. Kein Wunder, ging es doch um ein Thema, das die Gemüter seit Jahren bewegt, und das nun endlich Formen annimmt. Auch wenn es zunächst nur um Planungen und Entwürfe geht, um die die Ortsgemeinde das Architekturbüro und Immobilien-Management Main-Wertheim gebeten hat. Am Mittwoch legte dessen Geschäftsführer, Architekt Alexander Wendler, eine Machbarkeitsstudie für den Neubau eines Kindergartens mit zusätzlichen Räumen für die protestantische Kirchengemeinde vor.

Und zwar an eben jenem Standort, an dem sich das alte Gebäude an der Ecke Dammstraße/Lehmgrube auch jetzt schon befindet. Dieses soll, folgt man den Vorschlägen des Büros, vollständig abgerissen werden. Während der wohl zweijährigen Bauphase müssten die Kinder dann in Containern betreut werden, wie dies auch andernorts der Fall ist. Das Büro Main-Wertheim geht in seiner Planung vom Raumbedarf für einen viergruppigen Kindergarten nach den Vorgaben des Landkreises Germersheim aus.

Alle Räume sollen barrierefrei sein

Neben den vier Gruppen- und den erforderlichen Nebenräumen sowie einem Mehrzweck- und Bewegungsraum sollen auch eine Küche, ein Hauswirtschaftsraum und eine Mensa vorgesehen werden, denn der Kindergarten soll die Voraussetzungen für die Ganztagesbetreuung mit Mittagsverpflegung schaffen. Die Gesamtfläche für den Kindergarten berechnet das Planungsbüro mit 842 Quadratmetern. Alle Räume sollen barrierefrei erreichbar sein. Um dies zu gewährleisten, ist auch der Einbau eines Liftes vorgesehen.

Für die Kirchengemeinde sind zwei Räume, davon einer für die Jugendarbeit, mit jeweils 50 Quadratmetern vorgesehen, außerdem eine Teeküche und ein eigenes WC. Die Gesamtfläche hierfür wird mit 124 Quadratmetern angegeben. Die Räume sind auf drei Ebenen verteilt. Hier haben die Planer drei Konzepte mit unterschiedlichen Varianten ausgearbeitet. Im Kellergeschoss will man nur die Technik und den Hauswirtschaftsraum unterbringen.

Raumverteilung noch offen

Wie die Räume genau verteilt werden, muss noch entschieden werden, wie Erster Beigeordneter Jochen Geißer (CDU) gleich zu Beginn mitteilte. Er vertrat am Mittwoch Ortsbürgermeister Dieter Hutzel, der sich derzeit im Urlaub befindet. Die Räume für die Kirchengemeinde könnten, je nach gewähltem Konzept, auf denselben Ebenen wie die Kindergartenräume liegen, aber auch, wie etwa im zweiten Konzept vorgesehen, im zweiten Obergeschoss. Unter Umständen wären zwei Aufzüge erforderlich. Das alles muss nun aber eingehend diskutiert werden, so Geißer.

Die Ratsmitglieder nutzten die Gelegenheit zu Rückfragen an den Planer, müssen in den drei Fraktionen von CDU, SPD und Freier Wählergruppe Neuburg nun aber an die Detailarbeit gehen. Ganz vorsichtig erkundigte man sich aber schon nach Erweiterungsmöglichkeiten, falls in Zukunft der Bedarf für eine fünfte Kita-Gruppe entstehen sollte.

Ohne Zuschüsse geht es nicht

Nicht uninteressant war auch ein erster Blick auf die Kosten. Zu diesem frühen Stadium, so Architekt Wendler, könne man nur eine vorsichtige Kostenschätzung mitliefern. Und die beläuft sich auf rund 6,2 Millionen Euro, wobei hier durchaus Schwankungen nach unten oder nach oben möglich seien. Auf die Kirchengemeinde entfallen davon alleine 1,065 Millionen Euro. Zusätzlich wird die Interimsunterbringung (Container) während der Bauphase noch rund 250.000 bis 300.000 Euro kosten. Die ist aber erst mit Beginn der Abrissarbeiten am Bestandsgebäude erforderlich. Zuvor muss noch detailliert beraten, geplant und beschlossen werden, ehe man in das Genehmigungsverfahren eintreten kann. Und vor allem ist wohl zu klären, wie dieses Millionen-Projekt, auf das man schon lange wartet, finanziert werden kann. Ohne Zuschüsse von Land und Kreis wird das nicht zu machen sein.