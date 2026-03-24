Der Ausgleich eines kommunalen Haushaltes in Rheinland-Pfalz gelingt den meisten Gemeinden nicht. Rülzheim kann es, trotz massiver Investitionen.

Die gute Nachricht für sämtliche Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende in Rülzheim lautet: „Die Realsteuerhebesätze bleiben in 2026 und 2027 gegenüber 2025 unverändert“, sagt Jürgen Trauth, Leiter der Finanzabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim. Die schlechte Nachricht für alle Hundebesitzer in der Ortsgemeinde: Die Hundesteuersätze werden in der gesamten Verbandsgemeinde auf ein Niveau angehoben – nämlich auf 60 Euro für den ersten Hund, 90 Euro für den zweiten und für jeden weiteren Hund 120 Euro. Gefährliche Hunde kosten den jeweils achtfachen Satz. Eine Steuerermäßigung für Tierheimhunde, wie die Grünen dies vorschlugen, wird es nicht geben. Ortsbürgermeister Michael Braun (Aktive Bürger) begründet dies damit: Erstmals sei es gelungen, einheitliche Sätze in allen vier Ortsgemeinden zu beschließen. Perspektivisch wolle man, dass das gleich bleibt. Den Vorschlag könne man bei künftigen Haushaltsberatungen für 2028/29 in allen vier Ortsgemeinden diskutieren.

Mehr Einnahmen als Ausgaben

Rülzheim gelingt es aus eigener Kraft, den Doppelhaushalt 2026 und 2027 auszugleichen. Das bedeutet, dass für die geplanten Investitionen des laufenden und des kommenden Jahres hierfür keine Einzelgenehmigungen bei der Kommunalaufsicht erforderlich sind. Denn die Einnahmen sind etwas höher als die Ausgaben. Am Ende plant die Verwaltung für 2026 und das Folgejahr mit einem Plus von jeweils einer halben Million Euro. Das bedeutet gleichzeitig aber nicht, dass keine Schulden gemacht werden müssen. Denn diese sind sehr wohl erforderlich, um die Pläne umzusetzen. Und die Schulden für Investitionen wachsen seit Jahren immer weiter an. Trauth und Braun sagen, dass Rülzheim durch seine Investitionen in den vergangenen Jahren aber durchaus in der Lage ist, die Schulden zu bedienen, sprich zurückzuzahlen.

Südhang kostet viel Geld

Der größte Brocken im Jahr 2026 und 2027 wird die Erschließung des Baugebietes Südhang mit dem Bau des dazugehörigen Kreisverkehrs sein. Das sind rund 7,27 Millionen Euro. Der Kindergarten IV, also Zauberwald, schlägt mit rund 6,4 Millionen Euro zu Buche. Insgesamt werden im Jahr 2026 rund 13,17 Millionen Euro und im Folgejahr nochmals knapp 10 Millionen Euro investiert. Also müssen letztlich im laufenden Jahr etwa 11 Millionen Euro und im Jahr 2027 etwas mehr als 4 Millionen Euro aufgenommen werden. Voraussetzung ist, dass alle geplanten Vorhaben umgesetzt werden. Am Ende könnte der Schuldenstand am letzten Dezembertag 2027 für Investitionskredite und Liquiditätskredite circa 60 Millionen Euro betragen. Jährlich tilgt die Ortsgemeinde mit rund 768.000 Euro (2026) und 789.000 Euro im Jahr 2027 ihre Investitionskredite.

Rechnen sich Baugebiete?

Immer wieder kommt die Frage auf: Macht die Gemeinde durch die Ausweisung der Bau- und Gewerbegebiete eigentlich Verlust oder Gewinn? Gerade Sandra Jäger (Grüne) stellte und stellt sich gegen die Flächenversiegelung. Jürgen Trauth sagt, dass das nicht so einfach zu beantworten ist. Zusammen mit der Bauabteilung wolle man versuchen, dies darzustellen. Braun verwies unter anderem auf die Einnahmen durch die Firmen in den Gewerbegebieten. Im Haushalt sieht man die steigenden Gewerbesteuereinnahmen aufgelistet: 2009 wurden rund 1 Million Euro eingenommen, 2019 waren es 3 Millionen bis zum bisherigen Höchststand 2023 mit 8,35 Millionen Euro. Dann überfiel Russland zum zweiten Mal die Ukraine, und seitdem gab es nochmals Einbrüche, sodass derzeit mit rund 5 bis 5,5 Millionen Euro jährlich gerechnet wird.

Mehr Einkommensteuer

Gleichzeitig steigt der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer ebenfalls stetig an: von 4,4 Millionen im Jahr 2020 auf rund 6 Millionen in den Jahren 2026/27. Werden Baugebiete ausgewiesen, steigt in der Regel die Einwohnerzahl. Damit auch die Einkommenssteuereinnahmen. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Kita und Schule, da es dadurch auch mehr Kinder gibt. Am Donnerstag, 26. März, entscheidet der Ortsgemeinderat Rülzheim bei seiner Sitzung um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses über den Doppelhaushalt.