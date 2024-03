Im Rahmen des Neubaus eines Wohnhauses in der Rheinzaberner Straße in Neupotz fördert das Land Rheinland-Pfalz insgesamt acht bezahlbare Mietwohneinheiten und eine Wohngruppe mit sechs Bewohnerplätzen mit Tilgungszuschüssen in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Zusätzlich erhält das Projekt ein Darlehen in Höhe von ca. 2,4 Millionen Euro. Das teilt die SPD-Abgeordnete Katrin Rehak-Nitsche am Donnerstag mit.

Die geförderten Wohnungen und die Wohngruppe seien für Haushalte mit geringem Einkommen für die Dauer von 25 Jahren zweckgebunden. „Die Förderung vom Land ermöglicht bezahlbares Wohnen für einen langen Zeitraum in einer Region, in der günstige Wohnungen rar sind“, so der Kommentar der SPD-Abgeordneten Rehak-Nitsche.

„Ob junge Familien, Alleinerziehende, Menschen mit kleinen Gehältern oder im Alter allein Lebende – viele Menschen sind auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen. Dieses Projekt hilft ihnen ganz konkret vor Ort und zeigt einmal mehr, wie soziale Politik aussieht,“ meint Rehak-Nitsche.