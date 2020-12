Kaum an die Vorweihnachtszeit, dafür aber umso eher an einen „milden Spätherbst“ erinnerte das Wetter in der Südpfalz im Dezember 1971. Wie Mitte Dezember 1971 berichtet wurde, ließ lediglich die Weihnachtsaktion der Germersheimer Geschäftswelt Gedanken an Weihnachten zu, während das Wetter mit Regenschauern, Nebel und „pseudo-frühlingshaften“ Temperaturen alles andere als winterlich war.