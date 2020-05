Das Veranstaltungsprogramm im Rahmen der „Woche der Jugend“ in Hördt stand im Mai 1971 endgültig fest. Wie die RHEINPFALZ meldete, waren neben Musik-Veranstaltungen mit „Mike and the lonelies“ auch einige anspruchsvolle Vorträge und Diskussionen über Themen geplant, welche die Rolle und das Selbstverständnis der Jugend in Staat und Gesellschaft thematisierten. Einen besonderen Höhepunkt im Veranstaltungsreigen stellte ein Referat mit anschließender Podiumsdiskussion des damaligen rheinland-pfälzischen Kultusministers Dr. Bernhard Vogel zum Thema „Jugend 71 – Wir und unsere Gesellschaft“ dar.