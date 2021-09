Zur Solidarität mit afghanischen Familien, die in Deutschland leben und um ihre Angehörigen in ihrem Herkunftsland bangen, rufen die Vorsitzenden der Beiräte für Migration und Integration (BMI) des Kreises und der Städte Kandel und Germersheim auf. „Wer die Verantwortung an dieser Katastrophe trägt, ist mit Blick auf die aktuelle Lage zurzeit zweitrangig“, heißt es in einem Schreiben. Die Beiräte rufen die Bundestagsabgeordneten dazu auf, sichere Fluchtwege und Aufnahmeprogramme für alle afghanischen Menschen, die von den Taliban verfolgt werden, einzurichten. In der Interkulturellen Woche werde bei Veranstaltungen Geld für diesen Zweck gesammelt.