Der Beginn des ersten Semesters des Bachelor-Studiengangs „Digital Engineering“ in Germersheim rückt näher. In der vergangenen Woche unterzeichneten Bürgermeister Marcus Schaile und Bernd Jung, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, den Mietvertrag für die ab September 2022 erforderlichen Lehrräume im Sparkassengebäude am Tournuser Platz in Germersheim, die die Hochschule Kaiserslautern für die Einrichtung eines Studienzentrums benötigt. Deren Fläche umfasst zirka 500 Quadratmeter. Das neue Studienangebot sende ein wichtiges Signal an die Unternehmen der Technologiebranche, so Marcus Schaile. Nun könne man dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Der Studiengang „Digital Engineering“ ist ein Ingenieurstudiengang an der Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und Informatik mit dem Abschluss Bachelor of Engineering (B.A.). Betreut wird der Studiengang von den Fachbereichen Angewandte Ingenieurswissenschaften aus Kaiserslautern und Informatik und Mikrosystemtechnik aus Zweibrücken. Am Standort Germersheim stehen zunächst 24 Studienplätze zur Verfügung. Später sollen bis zu 72 Studienplätze möglich sein.

Kontakt



Hochschule Kaiserslautern, Studienkoordinator M.Sc. Karl-Georg Kettering, E-Mail: digital-engineering@hs-kl.de.