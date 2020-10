Streitigkeiten um ausgebliebene Nebenkostenzahlungen führten laut Polizei am Samstagabend auf dem Werderplatz zu einem Raubdelikt. Den Aussagen des 30 Jahre alten Mieters zufolge wurde dieser am Samstag gegen 18 Uhr auf dem Werderplatz in der Karlsruher Südstadt von seinem Vermieter zur Rede gestellt. Da der 30-Jährige angab, den ausstehenden Betrag nicht zahlen zu können, sei es zum Streitgespräch und schließlich zu einem gewaltsamen Angriff durch den 43-jährigen Vermieter gekommen. Dieser habe die Jacke des Geschädigten durchsucht und diverse Gegenstände, darunter ein Mobiltelefon und die Geldbörse, entnommen. Der Geschädigte zog sich leichte Verletzungen an Händen, Knie und Gesicht zu. Er wurde angeblich noch von einer Bekannten des Vermieters, einer Frau im Alter von 59 Jahren, bedroht.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese gestalteten sich zunächst schwierig, da der Geschädigte stark alkoholisiert war und sich gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille.