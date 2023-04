Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michele Pupo ist in der gleichen Straße aufgewachsen, in der Alois Heyer einst seine Metzgerei hatte. Nun folgt Pupo Heyer als Pächter des FC-Vereinslokals nach. In den nächsten Tagen will er es eröffnen.

Mit Michele Pupo (50) hat der FC Bienwald Kandel einen neuen Pächter für seine Vereinsgaststätte am Bienwaldstadion in der Jahnstraße gefunden. Der Italiener tritt die Nachfolge