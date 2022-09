Im Alter von 83 Jahren verstorben ist jetzt Michael Hutfluss. Freckenfeld verliert mit ihm einen engagierten Mitbürger und versierten Dorfhistoriker, dessen ehrenamtliches Engagement Vorbildfunktion hat.

In seiner Wahlheimat Freckenfeld zeigte sich Hutfluss von Anfang an sehr aktiv. So brachte er sich als Mitglied des Ortsgemeinderates von 1999 bis 2014 in die kommunalpolitische Entwicklung ein. Im Rahmen der Dorfmoderation leitete er auch die Agenda-Gruppen „Napoleonbank“ und „Fassbrunnen“, die sich zu touristischen Anziehungspunkten entwickelt haben. Dem SPD-Ortsverein Freckenfeld, dem er 1999 beitrat, diente er bis zuletzt als Kassierer, ebenso dem Diakonissenverein.

Sein großes Interesse galt aber der Erforschung der Ortsgeschichte. Hier gehörte er zu den treibenden Kräften bei der Einrichtung des Heimatmuseums. Dem 1996 gegründeten Verein gelang es schon 1997, das Museum in neuen Räumen des Gemeindehauses zu eröffnen. Der von ihm bis dieses Jahr geführte Museumsverein präsentierte die zahlreichen Exponate hier sehr liebevoll. Immer wieder fanden auch Führungen statt, so am Tag der offenen Museen. Ihm schwebte, so erzählte er beim letzten Besuch, die Einrichtung eines digitalen Archives vor, damit man schneller „fündig“ werden könne.

In bester Erinnerung bleibt wohl allen das „Historische Dampfnudelfest“, das 2008 durchgeführt wurde. Dabei wurde die Geschichte von der „Dampfnudel“ mehrfach von Laien in Szene gesetzt. Michael Hutfluss, aus dessen Feder die Texte stammen, übernahm selbst die Rolle des Chronisten. Dargestellt wurde darin die Abwehr schwedischer Söldner, indem man ihnen Dampfnudeln zur Speise vorsetzte. Das Dampfnudeltor gilt als Wahrzeichen von Freckenfeld und ermunterte den Heimatforscher Hutfluss zu entsprechenden Nachforschungen. Auch erstellte er eine Bilddokumentation „Unser Dorf im Wandel der Zeit“ und unternahm eine „Historische Reise durch unser Dorf“.

Michael Hutfluss wird am Dienstag, 13. September, 14 Uhr auf dem Friedhof in Freckenfeld beerdigt.