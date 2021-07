Michael Gadinger ist der neue Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“ (KGR). Er löst damit Manfred Olfens ab, der den Verein vier Jahre lang geführt hatte.

Die Planungen für die Jubiläumskampagne 2021 habe man einstellen müssen, so der scheidende Vorsitzende in seinem Rückblick. Der Mitgliederstand von 582 ist im Vergleich zum Vorjahr fast identisch. Das Geschäftsjahr konnte mit einer erfolgreichen Kampagne abgeschlossen werden, so Rechnungsführer Michael Gadinger, und so konnte der Ausfall der letzten Saison finanziell abgefangen werden.

Aktuell geht die KGR davon aus, dass wieder eine Kampagne durchgeführt werden kann. Ebenfalls ist die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen in Rülzheim in Aussicht gestellt, sofern sie denn stattfinden. Vereinsintern soll es ein Grillfest geben, ebenso den Rathaussturm und die Saisoneröffnung.

Neuwahlen

Vorsitzender: Michael Gadinger; erster Stellvertreter: Jürgen Rund; zweiter Stellvertreter: Frank Völkel; Schriftführer: Ralf Diehl; Protokollführerin: Gitta Hartenstein; 1. Rechnungsführer: Thomas Kirchhoff; 2. Rechnungsführerin: Christine Chines. Erweiterte Vorstandschaft: Alfred Ackermann, Elvira Gundermann, Simone Kerner, Martin Olfens, Michelle Pfeiffer, Stefanie Pfister, Mario Rupprecht, Steven Schmitt, Manfred Wolff und Jasmin Yam.