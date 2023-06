Michael Gadinger bleibt Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“ (KGR). Bei der Mitgliederversammlung in der ehemaligen Synagoge wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt. Die erstmals seit der Corona-Pause komplett durchgeführte Kampagne bezeichnete er als „sehr erfolgreich“. In den nächsten Tagen wird sich der neue Vorstand konstituieren und die Ausschüsse besetzen. Im Juli ist ein Grillfest und am 11. November nach dem Rathaussturm ein Brunch geplant. Ebenfalls will sich der Verein in diesem Jahr wieder an kulturellen Veranstaltungen in Rülzheim wie Kerwe und Weihnachtsmarkt beteiligen. In diesem Jahr sollen eine neue Vereinsdatenbank und das Vereinswiki erstellt werden. Die KGR sei ein „sehr weiblicher Verein“, so Schriftführer Ralf Diehl, was sich erst in der Altersspanne ab 50 Jahren ändere. Aktuell haben die „Stecher“ 600 Mitglieder. In der ersten Saison nach Corona kann die KGR ein solides finanzielles Polster vorweisen.

Neuwahlen



Vorsitzender: Michael Gadinger; Stellvertreter: Steven Schmitt und Frank Völkel; Schriftführer: Ralf Diehl, Protokollführerin: Gitta Hartenstein; 1. Rechnungsführerin: Christine Chines, 2. Rechnungsführerin: Sandra Rupprecht; erweiterter Vorstand: Rainer Blum, Diane Dreger, Dennis Gärtner, Elvira Gundermann, Simone Kerner, Rebekka Lindengrün, Michelle Pfeiffer, Stefanie Pfister, Mario Rupprecht, Manfred Wolff und Jasmin Yam. Kassenprüferinnen: Ulrike Huck und Selina Weiler.