In ihrer Online-Sitzung wählte die Germersheimer Bezirkssynode am Freitag Pfarrer Michael Diener zum neuen Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks. Der 58-Jährige erhielt 60 von 67 Stimmen, 6 Wahlberechtigte enthielten sich, es gab eine Nein-Stimme. Diener folgt damit auf Dekan Claus Müller, der im März als Oberkirchenrat in den Landeskirchenrat in Speyer wechselte. Neben dem Dekansamt wird Diener zugleich Pfarrer der Germersheimer Versöhnungskirche sein. Die letzten 12 Jahre war Dr. Michael Diener als Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes sowie von 2015 bis 2021 berufenes Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Mitglied des Rates der EKD tätig. Davor konnte er als Pfarrer und Dekan bereits im Kirchenbezirk Pirmasens die Herausforderungen an das Dekansamt kennenlernen. Nach 12 Jahren „Diaspora“ in Kassel freue er sich, so Diener, wieder in seine pfälzische Heimat zurückkehren zu können. In seinem neuen Amt will er vor allem Hinhören, Verstehen, Begegnen und Kommunizieren, ein partizipatorischer Leitungsstil sei ihm dabei wichtig. Sich selbst beschreibt Michael Diener als ein „vom Evangelium Begeisterter“. Das Evangelium sei nicht „von gestern“, so der neue Dekan, sondern eine „wirklich gute Nachricht für heute und morgen“.