Michael Braun (Rülzheim) bleibt Vorsitzender der Freien Wähler (FWG) im Landkreis. Bei der Mitgliederversammlung wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Braun übt dieses Amt bereits seit 2011 aus und ist seit 2014 auch Kreisbeigeordneter mit dem Geschäftsbereich „Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus“. Der alte und neue Vorsitzende und seine Stellvertreterin Anette Kloos (Lustadt) gingen in ihren Berichten auf die Zusammenarbeit der Wählergruppen und die zentralen Themen der Kreispolitik ein. Den Schwerpunkt ihrer Vorstandsarbeit wollen sie auf die stärkere Vernetzung der Wählergruppen im Landkreis nach Corona legen. Beide möchten in regelmäßigen Abständen in den Verbandsgemeinden und Städten sein, um die Themen aufgreifen und auf Kreisebene bearbeiten zu können, „die vor Ort unter den Nägeln brennen“.

„Als FWG sind wir nah bei den Menschen vor Ort und wissen, wo der Schuh drückt. Diese Probleme sind unser Arbeitsauftrag und dafür setzen wir uns weiterhin mit voller Kraft ein“, so Braun. Bereits jetzt hätten die Freien Wähler im Kreis das Jahr 2024 im Blick und nähmen Kurs auf die Kreistagswahl und auf ihr 30-jähriges Bestehen. Beide Themen würden im nächsten Jahr ihre Arbeit dominieren. Man freue sich, „den Menschen mit unseren bekannten Köpfen und spannenden Themen ein interessantes Angebot bei der Kreistagswahl machen zu können“.

Der Vorstand:

1. Vorsitzender: Michael Braun (Rülzheim); 2. Vorsitzende: Anette Kloos (Lustadt); Schatzmeister: Dieter Godyniak (Bellheim); Geschäftsführerin: Indre Bethäuser (Bellheim); Kassenprüfer: Cornelia Schmitteckert (Bellheim) und Andreas Müller (Germersheim).