Der Pfälzer Anlagenbauer und Industriedienstleister MHC siedelt Unternehmensteile ins Badische um. Hintergrund ist der Ärger über eine Straßenbaustelle.

Die MHC-Holding GmbH hat Anfang Februar Unternehmensteile von ihrem Sitz in Germersheim an andere Standorte verlagert. Betroffen sind laut Timo Heidrich, einer der Geschäftsführer des Anlagenbauers und Industriedienstleisters, die MHC Solutions GmbH mit 42 Mitarbeitern und einem Umsatz von 5 Millionen Euro, die MHC Grundstücksverwaltungs GmbH mit sieben Millionen Euro Umsatz, die Wilder Süden Invest GmbH (eine Beteiligungsgesellschaft), die WSI Verwaltungs GmbH und die WSI Beteiligungs GmbH & Co KG mit einem Umsatz von etwa 22 Millionen Euro. Alle fünf Firmen haben nun ihren Sitz in Leimen.

Über den Rhein

Bereits einen Monat zuvor seien auch Teile der MHC Anlagentechnik GmbH verlegt worden: die Abteilung Elektrotechnik mit 82 Mitarbeitenden ist nach Aussage Heidrichs nun in Karlsruhe angesiedelt und die Abteilung Facility Management mit 14 Beschäftigten in Leimen. Wobei es sich hierbei teilweise um Mitarbeiter handle, die bereits zuvor andernorts eingesetzt worden sind und nicht in Germersheim gearbeitet hätten. Auf die andere Rheinseite nach Philippsburg verlagert worden sei auch die MHC Kraftwerkstechnik GmbH mit 48 Mitarbeitern.

Weitere Unternehmensteile der MHC-Gruppe könnten folgen, sagte Heidrich. So sei die Gesellschaft derzeit auf der Suche nach einer rund 6000 Quadratmeter großen Halle, in der sogenannte Elektrolyseure hergestellt werden sollen, die aus Strom Wasserstoff herstellen können. Er habe zwar bereits die Zusage für eine Halle gehabt, doch dann habe es Verzögerungen bei der mittlerweile erteilten Genehmigung gegeben, weshalb besagte Halle inzwischen anderweitig vermietet sei. Die Produktion der neu entwickelten Elektrolyseure mit einer Leistung von je einem Megawatt soll baldmöglichst beginnen und stufenweise hochgefahren werden, sechs Stück in diesem Jahr und zwölf im nächsten. Die Nachfrage sei da. Bis zu 60 Neueinstellungen sind geplant, so Heidrich.

Entlassungen

Hintergrund der Verlagerungen ist Verärgerung seitens der MHC-Gruppe. Diese betreibt in der Germersheimer Innenstadt eine Vinothek, die nicht nur als Caterer das MHC-Schulungszentrum im Gewerbegebiet versorgt, sondern in der auch Gäste bewirtet werden. Allerdings befindet sich seit einem Jahr vor der Eingangstür des Lokals eine wegen einer umfassenden Straßensanierung eingerichtete Baustelle unter der weitere Lokale leiden. Nun wurde bekannt, dass sich die Arbeiten zum wiederholten Mal verzögern. Heidrich, der daraufhin seine Reaktionen öffentlich machte, beklagt wegen der erschwerten Erreichbarkeit der Vinothek einen starken Rückgang der Gästezahl, erhebliche Umsatzeinbußen und dass er deshalb inzwischen die Hälfte der Belegschaft entlassen musste.

Seitens der Stadtspitze werden die Verzögerungen mit unvorhersehbaren Arbeiten, teils längeren unvorhersehbaren Ausfällen von Mensch und Maschine sowie dem nassen und kalten Winter begründet. Aber man sei den Betrieben entgegengekommen und habe die Zuwege inklusive der Beleuchtung verbessert. Zugeständnisse, die Heidrich in Abrede stellt. Deshalb habe er auch zum Jahresende die Übernahme der Pflegekosten mehrerer Kreisel gekündigt sowie das Sponsoring für die Stadt.

Zahlen und Fakten

Die MHC-Gruppe, die größtenteils mit dem Rückbau von Kernkraftwerken beschäftigt ist, ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Sie ist nach früheren Angaben mit über 20 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich präsent. Sie zählt 620 Beschäftigte, die im Rekordjahr 2024 einen Umsatz von 65 Millionen Euro erwirtschafteten.