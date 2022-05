Der MGV Eintracht kann auf erfolgreiche Zeiten zurückblicken. Die Gegenwart sieht weniger rosig aus. Gefeiert wird am Sonntag trotzdem. Und Zukunftsideen gibt’s auch.

Der Männergesangverein Eintracht Hagenbach feiert am 22. Mai sein 150-jähriges Jubiläum. Es wird ein wahrlich denkwürdiger Rückblick auf glanzvolle Zeiten und wohlklingenden Chorgesang einerseits, und andererseits ein etwas bitterer Blick in die Zukunft, die eine große Herausforderung und auch eine Chance der Neuorientierung bringen kann. Denn für weiteres Singen der (nur wenigen) Männer werde nun nach Kooperationen mit Gleichgesinnten gesucht, berichtet Ehrenvorsitzender Günter Ulm, der 21 Jahre den Verein leitete.

Im Rückblick zeichnet sich für die Eintracht-Sänger im Spiegel der wechselvollen schwierigen Geschichte ein Bild großer Sangesfreude. Über 150 Jahre gestaltete man musikalische Veranstaltungen vereinsintern und auch für das gesamte „Sängerdorf Hagenbach“. Und immer war der Verein auch ein Netzwerk solidarischen Zusammenhalts der Mitglieder untereinander.

Patriotische Welle im Kaiserreich

Zur Gründung des ersten Männergesangvereins mit dem Vorstand Josef Leibrecht hatten sich einige Gleichgesinnte 1872 im „Rebstock“ zusammengefunden. Nach Gründung des Deutschen Kaiserreichs hatte eine patriotische Welle in Deutschland zur Gründung von Vaterlandsvereinen und auch zur Gründung zahlreicher Gesangvereine geführt. Neben der Freude am Gesang bedeutete es für die Sänger Abwechslung zur täglichen harten Arbeit und Geselligkeit inmitten der Dorfgemeinschaft.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs setzte ein jähes Ende und führte zu schmerzhaften Verlusten. Ab 1920 wurde wieder gemeinsam gesungen und das 50-jährige Gründungsfest 1922 wurde mit der gesamten Bevölkerung zu einem echten Freudenfest nach Jahren des Kriegs und der Entbehrung. Es folgten erfolgreiche Sängerjahre bei Wettsingen unter dem dynamischen Dirigenten Richard Nicola, bis auch der Zweite Weltkrieg eine Zwangspause sowie eine schmerzliche Lücke durch getötete oder vermisste Sänger verursachte. Das Vereinslokal „Zum Schwanen“ samt Vereinsarchiv war zerstört.

Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg

1948 konnte mit Genehmigung der Militärbehörden das gemeinsame Singen wieder mit Musiklehrer Hans Cunz aufgenommen werden, der über 17 Jahre die Sänger erneut zu großen gesanglichen Erfolgen führte. Über viele Jahre war „d’Eintracht“ gesangliche Heimat für rund 70 aktive Sänger, die vorwiegend gerne klassische Chorliteratur sangen, ihren Sangesabend noch lieber mit geselligem Kartenspiel „bis zum neuen Morgen“ ausklingen ließen und zur Mitgestaltung des Dorflebens beitrugen. Besonders erfreulich war die gute Stimmung von Jung bis Alt, und geradezu „legendär waren die interessanten Mehrtagesausflüge innerhalb Europas“, schwärmt Robert Meyerer, der kommissarische Vorstand.

Boomender Industrialisierung und zunehmender Wohlstand samt Motorisierung veränderten das Freizeitverhalten; das Interesse am Gesang und örtlichen Vereinsaktivitäten wurde geringer, auch der MGV Eintracht „verlor an Stimmgewalt“, ist in Vereinsrückblick zu lesen.

Jubiläumsfeier am Sonntag

Diesen allgemeinen Abwärtstrend konnte man allerdings mit der Einführung der beliebten „MGV Hagenbacher Kulturtage“ mit Organisator Ulm und Chorleiter Xaver Reichling zunächst noch aufhalten. Mit einem geselligen Rahmenprogramm waren immer auch renommierte Chöre, etwa die „Mainzer Hofsänger“ oder der „Montanara Chor“ eingeladen, und viele Besucher kamen aus nah und fern nach Hagenbach.

Das 150-Jahre-Jubiläum wird am 22. Mai im Kulturzentrum Hagenbach gebührend gefeiert. Beginn ist um 10 Uhr mit Gastreden, Chorvorträgen und Ehrungen. Der Nachmittag gehört der musikalisch umrahmten Geselligkeit.