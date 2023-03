Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gertrud und Horst Böller werden am Samstagnachmittag die Tür ihrer Metzgerei für immer abschließen. Die beiden 71-Jährigen gehen in den Ruhestand. Ihre Kinder hätten zwar gerne weiter gemacht, aber da gab es ein entscheidendes Problem.

Gertrud Böller wird am Samstag, am frühen Nachmittag, wie seit Jahrzehnten die Tür zu ihrer Metzgerei in der Hoppelgasse abschließen. Sie wird sie jedoch nicht wie bisher