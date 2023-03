In der Nacht zum wurden an zwei Baustellen in Jockgrim je eine Trommel mit Kupferkabeln und eine mit Aluminiumband entwendet. Vermutlich benutzten die Täter zum Abtransport schweres Gerät, wie zum Beispiel einen Radlader oder Gabelstapler. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf schätzungsweise 6000 Euro. Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen sofort zu melden und sich Kennzeichen von Baumaschinen zu notieren, wenn sich zu unüblichen Zeiten Personen an Baustellen aufhalten, die vermeintlich als Bauarbeiter dort agieren. Hinweise an die Polizei, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.