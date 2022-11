Der in der vergangenen Woche in Baden-Württemberg erzielte Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie wird auch auf die 380.000 Beschäftigten der Branche in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland übertragen. Darauf verständigten sich am Dienstag die IG Metall und die Tarifgemeinschaft M+E Mitte.

Diese Nachricht freut zum Beispiel die zirka 90 Beschäftigten des Global Logistics Center (GLC) von Mercedes-Benz in Germersheim. Zusammen mit dem Standort in Offenbach habe man acht Warnstreiks organisiert, sagt Vertrauenskörperleiter Martin Dolny, IG Metall. Dazu gehörten Aufrufe zu Kundgebungen oder zu einer früheren Arbeitsniederlegung. Auch am Zug der Mitarbeiter des Lastwagenwerks durch Wörth habe man sich beteiligt. „Die wirtschaftliche Lage drückt auf Kollegen, die Sorgen sind da“, sagt Dolny. Natürlich habe man innerhalb eines großen Konzerns erst eine höhere Anspruchshaltung. Aber man müsse bei einem Tarifabschluss auch an die mittelständischen und kleinen Unternehmen denken, die teilweise ums Überleben kämpften. „Das ist ein guter Abschluss.“

Auch Nichtmitglieder bei Streik

Natürlich habe man gehofft, dass der Tarifabschluss auch für Rheinland-Pfalz unterschrieben wird, sagt Vertrauenskörper Stefan Glaser, IG Metall, von Webasto in Schaidt. „Wir waren am Mittwoch auch im Warnstreik, dem ersten seit Langem“, sagt er. Daran hätte sich auch Kollegen beteiligt, die nicht in der Gewerkschaft seien, „ein Zeichen dafür, wie man sich sehnt“. Der Standort in Schaidt ist als Webasto Mechatronics eine eigene GmbH und damit im Konzerngeflecht fast der einzige mit einer tariflichen Bindung. Der Haustarif für die zirka 280 Mitarbeiter sei an den Flächentarif angelehnt, so Glaser.

Die Vereinbarung sieht eine Entgelterhöhung von zunächst 5,2 Prozent im kommenden Juni und weiteren 3,3 Prozent ab Mai 2024 vor. Außerdem erhalten die Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von 3000 Euro, die in zwei Schritten ausgezahlt wird.