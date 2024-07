Prozessauftakt im Fall eines mutmaßlichen Hells Angel. Der Mann muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Er soll sein Opfer am Rande einer Trauerfeier auf dem Germersheimer Friedhof erst geschlagen und dann mit einem Messer entstellt haben.

Im vergangenen Jahr kam es am Rande einer Trauerfeier zu einer Messerstecherei hinter der Germersheimer Friedhofshalle. Jetzt muss sich ein 40-jähriger Angeklagter vor der 3. Strafkammer des Landgerichts Landau wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 27. Dezember sein Opfer zunächst auf einen Parkplatz gelockt, mit ihm dann gestritten und ihm schließlich einen Faustschlag ins Gesicht versetzt zu haben. Danach soll der mutmaßliche Täter seinem Opfer mit einem Messer einen Schnitt quer über die linke Gesichtshälfte beigebracht haben.

Durch die zehn Zentimeter lange Schnittwunde wurde laut Anklage das Gesicht des Opfers dauerhaft entstellt. Es wird vermutet, dass der Angeklagte Verbindungen in das Milieu der Rockergruppe Hells Angels hat. Der Prozess beginnt am Mittwoch, 17. Juli, 9 Uhr, im Sitzungssaal 221.

Platzkarten für Gerichtssaal

Der Vorsitzende der Strafkammer hat vor diesem Hintergrund eine sitzungspolizeiliche Anordnung erlassen: Der Sitzungssaal wird jeweils eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn geöffnet. Es werden Platzkarten ausgegeben. Zuhörer werden in der Reihenfolge ihrer Ankunft vor dem Sitzungssaal eingelassen. Es dürfen nur so viele Zuhörer eingelassen werden, wie Sitzplätze für Zuhörer vorhanden sind. Frei werdende Sitzplätze sind unverzüglich weiteren Zuhörern zur Verfügung zu stellen, die noch Einlass begehren. Die Platzkarten werden an der Pforte des Gerichts in der Reihenfolge des Erscheinens vergeben. Weitere Fortsetzungstermine sind der 18. und 25. Juli sowie 12. und 14. August, jeweils 9 Uhr, dann im Sitzungssaal 309.