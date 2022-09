Schnittwunden und Stichverletzungen. So endete ein Barbesuch in Germersheim Ende März für zwei Männer. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Das soll in der betreffenden Nacht geschehen sein.

In der Nacht auf den 27. März hatten zwei Männer im Umfeld einer Bar in Germersheim Stichwunden erlitten. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zunächst war unklar, ob sie sich die Verletzungen gegenseitig zugefügt hatten oder ob noch andere beteiligt waren. Doch Ende März wurden die mutmaßlichen Täter verhaftet. Nun hat die Staatsanwaltschaft Landau Anklage zur Großen Jugendkammer des Landgerichts Landau gegen einen 20-Jährigen und 30-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Verletzungen an Kopf, Arm und Rücken

Den beiden Angeschuldigten wird in der Anklage zur Last gelegt, in der Nacht zum 27. März zusammen mit weiteren noch unbekannten Personen die zwei Männer in einer Bar in Germersheim „aus nichtigem Anlass unter Verwendung von Messern“ tätlich angegriffen zu haben. Dabei soll der 30-jährige Angeschuldigte dem 34-Jährigen eine Schnittwunde am Kopf sowie mehrere Stichverletzungen in den Rücken zugefügt haben, die eine stationäre medizinische Behandlung erforderlich machten. Der 20-jährige Angeschuldigte soll dem 50-Jährigen eine Schnittverletzung am Arm beigebracht haben.

Auf die beiden Opfer soll weiterhin, auch nachdem diese bereits aus der Bar geflohen waren, eingeschlagen und eingetreten worden sein. Daran haben sich laut Staatsanwaltschaft neben den beiden Angeschuldigten auch weitere bislang unbekannte Personen beteiligt. Erst als die Angreifer bemerkten, dass Polizeibeamte herbeieilten, ließen sie von den Opfern ab und flüchteten.

Der Anlass für den Streit

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass die beiden späteren Opfer gegen 23 Uhr die Bar aufsuchten, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Dort habe eine Gruppe von zirka 15 bis 20 Personen einen Geburtstag gefeiert. „Vorbeziehungen zwischen den beiden Personengruppen gab es nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen nicht“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Laufe des Abends soll der später schwer verletzte 34-Jährige eine Frau aus der Geburtstagsgesellschaft angesprochen und ihr ans Haar gefasst haben. Daraufhin sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen gekommen. Obwohl sich der Mann für sein Verhalten entschuldigte, sei die Situation angespannt geblieben. Die Stimmung schlug laut Staatsanwaltschaft bei einigen der Geburtstagsgäste „zunehmend in Verärgerung und Wut um“.

Nach Anruf zum Angriff in die Bar

Der 34-Jährige und sein Begleiter weigerten sich schließlich, einer Aufforderung des 20-jährigen Angeschuldigten, die Bar zu verlassen, nachzukommen. Zu den der Anklageschrift zugrundeliegenden Tätlichkeiten kam es, als der 30-jährige Angeschuldigte, der nach den bisherigen Erkenntnissen aus dem Kreis der Geburtstagsgäste telefonisch über die Streitigkeiten unterrichtet worden sein soll, in der Bar eintraf und auf die Geschädigten losging.

Der 30-jährige Angeschuldigte befindet sich seit dem 31. März in Untersuchungshaft. Gegen den 20-jährigen Angeschuldigten wurde der Untersuchungshaftbefehl Anfang Mai 2022 von dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Beide Angeschuldigten machen bislang von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Das Landgericht Landau hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.