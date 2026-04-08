Ein Streit zwischen zwei Männern ist Dienstagabend am Bahnhof Kandel eskaliert. Nach Angaben der Polizei schlugen ein 17-jähriger Syrer und ein 24-jähriger Ägypter aufeinander ein. Grund der Auseinandersetzung war offenbar eine Beleidigung, die sich zwei Tage zuvor ereignet haben soll. Der jüngere Mann soll den Älteren angesprochen haben, um die Angelegenheit zu klären. Dabei schubste der 24-Jährige den Jugendlichen und behauptete, ein Messer bei sich zu haben. Anschließend zog der 17-Jährige ebenfalls ein Messer, das er bei Eintreffen der Polizei in ein Gebüsch warf. Eine Absuche blieb erfolglos. Die Männer mussten getrennt und gefesselt werden. Der 24-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde von Rettungskräften behandelt. Danach kam er zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Gegen beide Männer laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Im Einsatz waren Streifen der Polizeiinspektion Wörth und der Bundespolizei.