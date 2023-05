Schausteller veranstalten auch dieses Jahr wieder den Pfingstmarkt auf dem städtischen Messplatz beim Sportzentrum. Es wird alle klassischen Attraktionen einer Messe geben, darunter Autoscooter, der Olympia-Express sowie Spiel- und Schießbuden. Bürgermeister Marcus Schaile wird das Volksfest am Freitag, 26. Mai, um 18 Uhr im Imbissbereich der Schaustellerfamilie Barth eröffnen. Ein weiterer Veranstaltungspunkt ist das „musikalisch-bengalische“ Pfingstfeuer, das am Sonntagabend abgebrannt wird. Sonntags und montags bieten außerdem Krammarkthändler auf den Zufahrtsstraßen zum Messplatz ihre Ware an. Der Markt endet am 30. Mai mit dem Familiendienstag, an dem es ermäßigte Fahrpreise und einen Mittagstisch gibt.