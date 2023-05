Am Dienstag, 25. Mai, startet die Learntec in den Messehallen Karlsruhe. Die Veranstalter kündigen ein umfassendes Programm aus Workshops und Fachvorträgen an. Dazu sind über 400 Aussteller dabei, die sich mit Bildung im Wandel der Zeit befassen. Welche Rolle ChatGPT dabei spielt und wie die Trends im Bereich der Bildung aussehen lesen Sie HIER.