Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum ein Betrieb wurde von Corona so stark getroffen, wie das Messegeschäft. Neue Produkte entdecken und Menschen kennenlernen, all das war seit März höchstens noch virtuell möglich. Die Karlsruher Messe will ab Herbst wieder das Messepublikum empfangen und gibt sich trotz vieler Veränderungen im Messegeschäft optimistisch.

„Ich sehe dem Restart positiv entgegen“, sagt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe. Am zweiten Septemberwochenende soll mit den Plattformer Days der Messealltag