Mit großem Erfolg haben sich Messdiener der Pfarrei St. Mauritius an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligt. Ihre Aufgabe bestand darin, die Beete rund um die Kirche und am Pfarrheim wieder in voller Pracht erblühen zu lassen. Die Beete waren nach Jahren des Baugerüstes an der Kirche vernachlässigt und wild verwachsen. Wegen der Bauarbeiten am Dach der Pfarrkirche war diese von November 2021 bis Anfang 2024 eingerüstet. Dank zahlreicher engagierter Helfer war die Aktion ein voller Erfolg, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Zudem organisierten die Messdiener einen Spielenachmittag im Braunschen Stift, um gemeinsam mit den Senioren eine schöne Zeit zu verbringen. Den Abschluss der Aktion bildete eine kleine, aber herzliche Wortgottesfeier im Pfarrheim, gestaltet von den Messdienern und Messdienerinnen selbst.