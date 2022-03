Die Messdiener St. Gertrud sind Preisträger des Jugend-Engagement-Wettbewerbs Rheinland-Pfalz 2021/2022. Der von der Staatskanzlei initiierte Preis wird im Jahr 2022 zum achten Mal verliehen; in diesem Jahr stand er unter dem Motto „Sich einmischen – was bewegen“. Eine Jury, die zur Hälfte aus jungen Erwachsenen besteht, wählte die Preisträger aus.

Die Messdiener hatten sich mit ihrem Kirchenilluminationsprojekt „Lichterleben“ beworben. Bei der Erstaufführung im Jahr 2021 lockte das Projekt rund 500 Besucher an drei Veranstaltungstagen an. Mit dem Preisgeld in Höhe von 500 Euro wird die nächste Auflage von Lichterleben im Oktober realisiert. Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird den Preis überreichen. Die Preisverleihung findet gemeinsam mit den weiteren Preisträgern am 2. April in der Mainzer Staatskanzlei statt.