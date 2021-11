Die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums wird die Stelle der Klimaschutzmanagerin der Stadt Germersheim weiter fördern. Seit wenigen Tagen ist Merle Johnston im Amt. Die 25-Jährige stammt aus dem Sauerland. In Bochum, wo sie im Frühjahr ihren Abschluss als Bachelor machte, studierte sie Nachhaltige Entwicklung. Während ihres Studiums absolvierte Johnston nach eigenen Angaben mehrere Praktika, bei denen sie mit dem Thema Klimamanagement in Berührung kam. Das geschah unter anderem beim Umweltministerium von Nordrhein-Westfalen, wo sie Einblicke in die Klimawirtschaft gewinnen konnte.

Nach Mitteilung der Stadt födert das Bundesumweltministerium die Stelle sowie die Sachkosten zu 65 Prozent.Bürgermeister Marcus Schaile freut sich, dass begonnene Projekte beendet und neue angepackt werden können. Die Klimaschutzmanagerin soll vor allem das Facility Management bei der Planung von Sanierungen unterstützen, einen Energiebericht der Liegenschaften der Stadt veröffentlichen „und daran arbeiten, den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe weiter in der Verwaltungsstruktur zu verankern“. Bürger können sich mit Fragen und Anregungen bei Klimaschutzmanagerin Merle Johnston melden: Stadtverwaltung, Paradeplatz 10, Germersheim, Telefon 07274 960-339, E-Mail: merle.johnston@germersheim.eu.