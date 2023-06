Zu einem spektakulären Unfall kam es laut Polizei Wörth am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in Hagenbach in der Luitpoldstraße. Ein 27-jähriger Mercedesfahrer fuhr derart heftig auf ein geparktes Fahrzeug, dass sein Mercedes zur Seite kippte, auf der Fahrbahn entlang rutschte und dann auf dem Dach quer zur Fahrbahn zum Liegen kam. Der Unfallfahrer konnte sich selbstständig aus seinem Wagen befreien. Trotz Aufforderung von Zeugen, auf die Polizei zu warten, rannte der 27-Jährige davon. Bei der Fahndung durch die Polizei konnte er nicht mehr angetroffen werden. Die Personalien des Fahrers wurden jedoch bei anschließenden Überprüfungen schnell ermittelt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro.