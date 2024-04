Nicht nur aus Funk und Fernsehen sowie Online- und Printmedien ist die Südpfalz ein Begriff. Und was für einer. Viele Touristen sorgen mit ihrer Mund-zu-Mund-Propaganda ebenfalls dafür, dass sich das so allmählich herumspricht:

Die Südpfalz ist schön. Das wissen die Menschen, die in der Toskana Deutschlands leben und/oder arbeiten dürfen schon lange. Die vielen Touristen, die Jahr für Jahr in das malerische Fleckchen Erde zwischen Rhein, Reben und Wald strömen, wissen ebenfalls das klimatische, kulturelle, kulinarische (inklusive Wein und Bier) und landschaftliche Angebot zu schätzen, das ihnen die als offen und umgänglich, kurz leutselig charakterisierten Südpfälzer machen können. Nicht von ungefähr war dieser Tage in der führenden Regionalzeitung zu lesen, dass das Land Rheinland-Pfalz laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zwar insgesamt in den nächsten Jahren mit abnehmenden Bevölkerungszahlen rechnen muss, die Stadt Landau aber mit dem landesweit stärksten Zuwachs und der Kreis Germersheim mit einem starken Zuwachs rechnen darf. Offensichtlich sprechen die Qualitäten der Region einen immer größer werdenden Kreis an.

Dazu leistet seit Jahren neben den guten Tropfen aus der überregional bekannten Weingegend auch die Industrie insbesondere am Rhein (aber nicht nur) ihren Beitrag. So ist von Daimler, das in Wörth das weltweit größte Lkw-Werk betreibt, fast täglich in den überregionalen Nachrichten zu hören, und sei es nur kurz in den Börsennachrichten. Weitere namhafte Großunternehmen sowie innovative mittelgroße und Kleinbetriebe sind hier oder in der Nähe ebenfalls heimisch.

Für deutschlandweites Aufsehen hat in den vergangenen Monaten auch Freisbach gesorgt. Dort sind aufgrund der schwierigen Haushaltslage Ortsbürgermeister und Gemeinderat geschlossen zurückgetreten – mittlerweile aber auch wieder neu gewählt worden, ohne dass sich an der Haushaltslage etwas geändert hätte. Und in Kürze stehen, nicht nur in Freisbach, erneut Kommunalwahlen an. Kürzlich war ein SWR-Fernsehteam im nördlichsten Ort des Landkreises Germersheim, um Aufnahmen zu machen. Laut Ortsbürgermeister Jochen Ricklefs ist im Vorfeld der Kommunalwahlen eine Serie zu verschiedenen Themen geplant. Und am Beispiel Freisbach soll es um das Thema Haushalt gehen.

Dass es in der Südpfalz läuft, soll auch ein in Kürze zu sehender Beitrag im SWR zeigen. Ein Kamerateam des Senders hat laut Bellheims Ortsbürgermeister Paul Gärtner vor kurzem im Ärztehaus gedreht, das, weil inzwischen voll, möglicherweise vor einer Erweiterung steht.

Doch damit noch nicht genug: Am Donnerstag hat erneut ein Südpfälzer überregional für Furore gesorgt. Der Lustadter Ortsbürgermeister Volker Hardardt war zur sogenannten Primetime, also zur besten Sendezeit im Fernsehen, genauer gesagt im ZDF-Heute-Journal zu sehen und zu hören. Dabei hat er erklärt, was ein Ortsbürgermeister so alles zu tun und zu leisten hat und welche Herausforderungen sich ihm stellen.

Wie gesagt, die Kommunalwahlen stehen am 9. Juni an, und deshalb gibt es, zum besseren Verständnis für die potenziellen Wählerinnen und Wähler, einiges zu erklären. Das macht übrigens nicht nur das Fernsehen, sondern auch die RHEINPFALZ wird mit Erklärstücken in ihrer gedruckten und in der Online-Ausgabe das Wahlgeschehen erhellen – vor, während und nach den Wahlen.

Ein schönes Wochenende