Am Samstag wollen sich Mitarbeitende von Rettungsdiensten, aus der Pflege, Praxen, Laboren, Reha, Kliniken und Heimen in der Innenstadt treffen. Sie wollen an das Einhalten der Corona-Schutzmaßnahmen erinnern und zum Impfen aufrufen. Laut Ankündigung, werden die Teilnehmer von 17.45 bis 18.15 Uhr eine Lichterkette in der Kaiserstraße bilden. An jeder Kreuzung zwischen Kronen- und Europaplatz soll zudem ein Blaulicht-Fahrzeug stehen.

Unter dem Motto „Karlsruhe – Hand in Hand“ ist dann für Montag ab 17.45 Uhr eine Menschenkette um den Marktplatz und das Rathaus angekündigt. Dies soll ein Zeichen gegen Verschwörungsmythen und rechte Hetze sein, wie die Organisatoren mitteilen. Wer teilnehmen möchte, sollte mindestens eine OP-Maske oder besser eine FFP2-Maske tragen, mindestens 1,50 Meter Abstand einhalten und einen Schal oder ein Tuch mitbringen.