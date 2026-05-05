Gleich zwei Einbürgerungstermine an aufeinanderfolgenden Tagen haben in dieser Woche im Bürgersaal der Stadt Germersheim stattgefunden: Insgesamt 185 Menschen aus 32 Nationen erhielten dabei ihre Einbürgerungsurkunde aus den Händen von Landrat Martin Brandl. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Die größte Gruppe der Neubürgerinnen und Neubürger stammt aus der Türkei: Insgesamt 61 Menschen entschieden sich für die deutsche Staatsangehörigkeit. Es folgen unter anderem Einbürgerungen aus der Russischen Föderation (16 Personen), dem Kosovo (12), Albanien (11) sowie Rumänien (9), berichtet die Kreisverwaltung.

Die Herkunftsländer reichten von europäischen Staaten bis hin zu Ländern in Afrika, Asien sowie Nord- und Südamerika. Die größte geografische Distanz habe dabei eine Person aus Vietnam zurückgelegt – mit einer Entfernung von rund 9.300 Kilometern bis nach Deutschland.

Landrat Martin Brandl betonte die Bedeutung gesellschaftlicher Teilhabe: „Die Einbürgerung ist ein starkes Bekenntnis zu unserem Land und unseren gemeinsamen Werten. Ich lade Sie herzlich ein, Ihre Erfahrungen, Perspektiven und Fähigkeiten aktiv in unsere Gesellschaft einzubringen und so das Miteinander in unserem Landkreis weiter zu bereichern.“