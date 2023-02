Ein Einsatz der Rettungskräfte läuft am Freitagabend in der Durlacher Allee. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr jetzt mit. Aus bisher ungeklärter Ursache sei ein Mensche von einer einfahrenden Straßenbahn im Haltestellenbereich erfasst worden, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr.

Ersthelfer hätten die Person aus dem Gleisbett gerettet und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr betreut. Im weiteren Verlauf unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung des Patienten und stellte mit dem Löschfahrzeug sowie Planen einen Sichtschutz her. Der Patient wird vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.